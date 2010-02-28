Написать граббер для DLE

Доброго времени суток, уважаемые специалисты!

Требуется написать или дополнить уже имеющийся у ВАС граббер для dle.

Граббер (парсер) может быть примитивным, но функциональным должен уметь грабить видео с 3 тубов.

Желательно, чтобы был также схож по функциям как стандартный dle граббер rss, его функций вполне достаточно, только нужно добавить поля с названием: тэги, описание, ключевые, текстовое поле, ссылку "скачать" под плеером и возможность использовать разные плееры.

Подробности в личку.

К сожалению, больше бюджет выделить не получится.