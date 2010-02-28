Установить шаблон на ЦМС: кандидат.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок122 просмотра

Есть шаблон на кандидат, нужно установить на сайт, настроить там где рубрики, где что выводится, вбить код сапы.

Оплата 5$ время исполнения 1-2 часа.

ася: три777-один77

15 лет назад
invent22
Alexandr 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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