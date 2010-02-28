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Joomla 1.5 импорт товаров и настройка Virtuemart
КРАТКОЕ Т.З
Импортировать каталог продукции (артикул, название, картинка (2 шт.), описание, технические характеристики)
Настройка внешнего вида каталога (без всяких излишеств это как должен выглядеть каталог
http://www.wapienica.com.pl/24.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B.html)
Настройка функции "заказа продукции"
НУЖНО СРОЧНО
Заявки фрилансеров
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