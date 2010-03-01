Добрый день ! Необходим специалист ПО DLE (Data life engine). Есть дейтвующий ИНтернет магазин На ДЛЕ (Модуль называется Zot Soft Shop) Нужно его модифицировать. Сейчас магазин работает не совсем коректно. В приложении МИНИ тз.
Нужна функция для парсинга картинок
Нужная фукнция для парсинга картинок из контента отпарсенной страницы. Алгоритм такой:
1. Парсится страница; (функцию парсинга через CURL я вам сам дам);
2. Все рисунки со страницы сохраняются в папку uploads в корне хоста (папка создается юзером изначально и имеет права 777). Точнее, сначала в папке uploads создается директория с рандомным именем (типа abc), а затем в нее сохраняется рисунок, тоже с рандомным именем.
3. Далее в контенте страницы адрес каждого рисунка должен быть заменен на его же адрес - но уже на нашем серваке (то есть сохраненный в uploads).
4. Еще момент - в фукнции должен быть параметр для ограничения размера папки uploads (соответственно).
Цена вопроса 20WMZ.
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