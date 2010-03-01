Нужна функция для парсинга картинок

Нужная фукнция для парсинга картинок из контента отпарсенной страницы. Алгоритм такой:

1. Парсится страница; (функцию парсинга через CURL я вам сам дам);

2. Все рисунки со страницы сохраняются в папку uploads в корне хоста (папка создается юзером изначально и имеет права 777). Точнее, сначала в папке uploads создается директория с рандомным именем (типа abc), а затем в нее сохраняется рисунок, тоже с рандомным именем.

3. Далее в контенте страницы адрес каждого рисунка должен быть заменен на его же адрес - но уже на нашем серваке (то есть сохраненный в uploads).

4. Еще момент - в фукнции должен быть параметр для ограничения размера папки uploads (соответственно).

Цена вопроса 20WMZ.