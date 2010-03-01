Исправить ошибку

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Закрыт3 заявки197 просмотров

Интернет-магазин. Нужно исправить поиск товаров по ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ. Сейчас, когда ищешь по этому параметру, выпадает описание самого производителя, а нужно, что бы появлялись товары этого пр-ля. Сайт на Джумле. Оплата вмр.

Joomla
15 лет назад
gortenzia
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров