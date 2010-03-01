Необходим специалист для переноса действующего сайта на платформу Joomla! Подробности при переписке. Вознаграждение гарантированно.
Создание скрипта\оболочки
Задача:
Есть сайт китайского аукциона taobao.com и есть сайт для доставки этих товаров в Россию.
необходимо сделать следующее:
Пользователь заходит куда-то (ссылка, новое окно и т.д) где есть товар с аукциона. И что получает?
1) переведенный сайт (google переводчик - уже реализовано)
2) самое сложное, нужна кнопка или скрипт или фрейм, чтобы при нажатии на кнопку "купить" (желтая), скрипт перехватывал ссылку на товар и отправлял ее нам в импровизированную корзину. После того как товары выбраны пользователь отправляет нам письмо со всеми ссылками.
Дополнения:
1) taobao.com аукцион
2)http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-e82069398375e98f0578abb3c028a1a6.jhtml?cm_cat=0 пример товара
3) Сама база скрипта описана выше, но также возможно чтобы при нажатии кнопки открывалось окошко, где :
а) цвет и размер (и другие характеристики)
б)комментарий
4)Как мне кажется самое лучшее будет реализовать на основе внедрения своих скриптов (как вкопт (оптимизатор для вконтакте))
Тут пишите как вы собираетесь реализовывать (имеет важное значение, самое оптимальное, если пользователь просто нажмет на кнопку "Начать шоппинг" и будет спокойно лазить по сайту ), ваши цены и сроки.
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