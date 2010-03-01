Онлайн сервис

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки192 просмотра

Требуется создать он-лайн сервис, для защиты от скачивания/(сохранения на жёсткий диск) шаблонов сайтов, выкладываемых на площадках типа templatemonster.com .Сервис должен поддерживать создание платных/бесплатных аккаунтов, оплату через Pay Pal.

Возможно сервис должен обфусцировать вызываемый сайт и в закодированном виде передавать его браузеру .

Предлагайте принципы реализации и цену . За качественные предложения и хорошую работу предполагается хорошее вознаграждение

15 лет назад
_strelok
Алексей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров