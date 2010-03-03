Необходим специалист для переноса действующего сайта на платформу Joomla! Подробности при переписке. Вознаграждение гарантированно.
Требуются модули под джумалу (простые)
Доброго.
Требуется два модуля для джумала 1.5
Первый
На сайте gorodm.by есть под блоком подробности курсы валют (USD 35.8366 EUR 45.6522) на текущий момент они вставляются руками как текст, необходимо сделать чтобы курсы вставлялись автоматически и брались вот отсюда nbrb.by/statistics/rates/ratesDaily.asp ежедневно в 9 утра по Москве. Только USD RUR EUR (у них есть информер, можно с него брать значения чтобы к сайту не обращаться)
Второй
На сайте gorodm.by есть погода сегодня (в верху). Необходимо вставлять ее беря отсюда http://pogoda.np.by/
только Минск + иконки (получается сегодня + завтра) указанный сайт откуда брать в курсе что будем брать и погоду + их иконку.
Кроме того вставлять и сюда http://gorodm.by/Pogoda.html все данные отсюда http://pogoda.np.by/7 можно в том же виде.
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