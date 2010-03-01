Фотогалерея на DLE.

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Закрытнет заявок97 просмотров

Нужно готовое решение для фотогаллереи на DLE сайте:

1) скрипт на подобие Lightbox 2 (http://www.huddletogether.com/projects/lightbox2/).

2) обязательна возможность добавлять описание к каждой фотке с админки.

см. Приложение.

"Я попробую" – не подходит!!! Нужно готовое решение.

Все идеи на [email protected]

DLE
15 лет назад
artforart
Kвасов 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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