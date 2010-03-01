Нужен простенький скрипт для распаковки файлов на хостинге. Хочется увидеть следующее: Залил один архив (rar,zip) с контентом (html, php) на хост и скрипт, запустил скрипт, а он распаковал архив и положил файлы ...
Фотогалерея на DLE.
Нужно готовое решение для фотогаллереи на DLE сайте:
1) скрипт на подобие Lightbox 2 (http://www.huddletogether.com/projects/lightbox2/).
2) обязательна возможность добавлять описание к каждой фотке с админки.
см. Приложение.
"Я попробую" – не подходит!!! Нужно готовое решение.
Все идеи на [email protected]
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