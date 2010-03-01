Доработка видео чата на flex

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка110 просмотров

Есть недописанный flex / red5 видео чат. Процент готовности 50. Нужно дописать .

ТЗ предоставляется только после утверждения исполнителя.

15 лет назад
pdweb
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров