Нужен простенький скрипт для распаковки файлов на хостинге. Хочется увидеть следующее: Залил один архив (rar,zip) с контентом (html, php) на хост и скрипт, запустил скрипт, а он распаковал архив и положил файлы ...
Реализация on-line игры
Необходимо реализовать сессию для игроков в интернет-казино.
Насколько я знаю существует грубо говоря 3 решения.
1. Просто через ajax получать данные от флеша, обрабатывать их,
отдавать флешу обратно и типа делать видимость онлайна.
Такой подход плох, потому что будет очень много запросов и будут
заддержки между кликами, обработками запросов к серверу и получения
результатов обратно. Если учесть, что клиентов будет много (1000 человек)
То есть, этот вариант нам не подходит.
2. Использовать Red5 это RTMP медиасервер с открытым исходным кодом,
написанный на Java.
Если проще - это приложение, которое устанавливается на сервере
(запускается в процессы сервака, как и apache) и
взаимодействует с флешем, устанавливается соединение между сервером и
флешем (с помощью red5) и это соединение поддерживается постоянно.
Если использовать этот вариант, то надо искать хостинг, который
позволит такую систему поставить и настроить, возможно есть хостинги с
уже готовыми такими приложениями.
3. Использовать perl-скрипты с разными библиотеками, которые позволят
создать постоянное соединение между сайтом и сервером и все время его
поддерживать. Тоже не вариант, потому что надо разобрать perl +
подключить нужные библиотеки и все это дело запихнуть на сервак и
заставить работать.
Готова рассмотреть сроки и смету этого задания. В приоритете подход №2, описанный выше.
Так же не органичиваю в решении задания ни в коем случае.
После выбора - кандидатуру приглашаю в Студию.
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