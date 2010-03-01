Реализация on-line игры

Необходимо реализовать сессию для игроков в интернет-казино.

Насколько я знаю существует грубо говоря 3 решения.

1. Просто через ajax получать данные от флеша, обрабатывать их,

отдавать флешу обратно и типа делать видимость онлайна.

Такой подход плох, потому что будет очень много запросов и будут

заддержки между кликами, обработками запросов к серверу и получения

результатов обратно. Если учесть, что клиентов будет много (1000 человек)

То есть, этот вариант нам не подходит.

2. Использовать Red5 это RTMP медиасервер с открытым исходным кодом,

написанный на Java.

Если проще - это приложение, которое устанавливается на сервере

(запускается в процессы сервака, как и apache) и

взаимодействует с флешем, устанавливается соединение между сервером и

флешем (с помощью red5) и это соединение поддерживается постоянно.

Если использовать этот вариант, то надо искать хостинг, который

позволит такую систему поставить и настроить, возможно есть хостинги с

уже готовыми такими приложениями.

3. Использовать perl-скрипты с разными библиотеками, которые позволят

создать постоянное соединение между сайтом и сервером и все время его

поддерживать. Тоже не вариант, потому что надо разобрать perl +

подключить нужные библиотеки и все это дело запихнуть на сервак и

заставить работать.

Готова рассмотреть сроки и смету этого задания. В приоритете подход №2, описанный выше.

Так же не органичиваю в решении задания ни в коем случае.

После выбора - кандидатуру приглашаю в Студию.