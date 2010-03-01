Создание модуля для OsCommerce

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки128 просмотров

Необходимо создать модуль (плагин) для OsCommerce STS VaM Edition, который используя API партнерской программы Anycent (http://www.anycent.com/api.html), будет выполнять следующие функции:

1. создание и обновление базы товаров из XML-фида (http://www.anycent.com/xml_feed.html)

2. отправка информации о совершенных заказах в Anycent

15 лет назад
FlanBock
Роман 
33 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров