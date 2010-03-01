Требуется реализовать скрипт расчета цены в зависимости от визуального изменения размеров изображения 1. требуется сделать форму заказа (дополнительно к имеющейся в СМС Vam edition oscommerse ) для рассчета и выставления заказа продукции ...
Модуль биллинга и партнёрской программы для CMS
Биллинг и партнёрская программа
Основная задача модуля – универсальный биллинг, включающий
Систему приема и обработка заказов с возможностью создавать формы любой сложности под любые услуги и задачи. В том числе включение услуг внутрь услуги. Подключаемая Форма проверки занятости доменного имени. Возможность создавать описания к полям, делать поля обязательными для заполнения, задавать проверку по маске (только e-mail, только цифры, только 10 символов и т.д.)
Приём платежей через Вебмани,РБК деньги, и платёжных агрегаторов Intercassa,OnPay
Внутренний баланс пополняемый через эти системы.
Систему рассылки уведомлений о приближающемся окончании срока оплаты
Основное направление продажа шаблонных сайтов под ключ с последующей оплатой хостинга.
С данной системой должна взаимодействовать Партнерская программа
В программе должна быть возможность как выплаты единовременного вознаграждения за какую либо услугу, или опцию, так и деление и ежемесячная оплата (в случае если хостинг проплатили сразу за год)
Должна быть предусмотрена система ЧПУ, что бы партнёры приглашали на сайт просто www.site.com/partner
Система должна быть многоуровневой и учитывать партнёров до 10 уровней. (с возможностью отключения ненужного кол-а)
Вознаграждение за какие то услуги будет рассчитываться как целая величина, какие то в процентном соотношении. Так же должны присваиваться статусы в зависимости от выполненных условий (приглашено больше 10 партнёров, продано больше 5 сайтов за мес и т.д.) и в зависимости от статуса сетка вознаграждения может быть изменена.
Подсистема мгновенных сообщений - позволяет писать сообщения подписанным под тобой партнёрам.
Подсистема ограничения и "переливания" партнёров по структуре (например выставляется ограничение не более 5 человек в первой линии, остальные будут автоматически переливаться под вторую линию и т.д) соответственно и вознаграждение должно оплачиваться от стоимости уровня.
У админа должна быть возможность просматривать все структуры, переводить партнёров и его структуру от одного пользователя к другому.
у партнёрской программы должен быть свой баланс, и кнопка - перевести на основной балланс аккаунта
Подсистема загрузки и хранения необходимых документов (форматы ворд, джепег), возможность подключать опцию к форме заказа (например при заказе доменных имён только зоны ru)
Все статистические данные должны экспортироваться в эксель формы для отчёта.
Данные модули должны быть реализованы под какую либо CMS, желательно под DLE, но не обязательно. Ввиду планируемого большого числа пользователей.
Задача исполнителей оценить стоимость данной разработки, определить сроки, движок под который на его взгляд лучше сделать данные модули.
Работа по договору, с чётко определёнными сроками.
Заявки фрилансеров
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