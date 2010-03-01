Найти баг в тексте на PHP

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок219 просмотров

Необходимо в калькуляторе найти баг, выяснить почему не работает расчет и исправить его.

Калькулятор тесно связан с парсингом. Прошу смотреть страницу калькулятора для анализа http://seoin.ru/calculation.html

Не работает расчет при нажатии на кнопку.

PHP
15 лет назад
romdev
Роман 
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов

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