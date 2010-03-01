Требуется разработать админку для файлового сервера со следующими возможностями:

1. Загрузка файла непосредственно на сервер с указанной страницы. Задаем необходимую информацию по файлу.

2. Загрузка файла с компьютера пользователя. Загружаем по фтп, информацию по файлу задаем в админке.

3. Редактирование файлов - удаление, переименование, замена, смена информации к файлу.

4. Статистика.

Пока будет 3 группы с разными правами:

1. Администраторы - загрузка и редактирование файлов, статистика

2. Партнеры - статистика

3. Пользователи - загрузка файлов

В дальнейшем требуется поддержка и модернизация, поэтому настроены на долгосрочное сотрудничество и оперативную помощь. Более подробно кандидатам.