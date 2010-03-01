Сейчас есть в разработке портал социальной и информационно-туристической направленности. На данный момент есть уже на половину готовая пилотная версия сайта (реализация происходила на CMS Joomla + несколько модулей написанных полностью с нуля). ...
Разработать админку для файлового сервера
Требуется разработать админку для файлового сервера со следующими возможностями:
1. Загрузка файла непосредственно на сервер с указанной страницы. Задаем необходимую информацию по файлу.
2. Загрузка файла с компьютера пользователя. Загружаем по фтп, информацию по файлу задаем в админке.
3. Редактирование файлов - удаление, переименование, замена, смена информации к файлу.
4. Статистика.
Пока будет 3 группы с разными правами:
1. Администраторы - загрузка и редактирование файлов, статистика
2. Партнеры - статистика
3. Пользователи - загрузка файлов
В дальнейшем требуется поддержка и модернизация, поэтому настроены на долгосрочное сотрудничество и оперативную помощь. Более подробно кандидатам.
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