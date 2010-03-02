Разработка уже начатого сайта.CMS Joomla

Сейчас есть в разработке портал социальной и информационно-туристической направленности.

На данный момент есть уже на половину готовая пилотная версия сайта (реализация происходила на CMS Joomla + несколько модулей написанных полностью с нуля). Основной программист, начавший работу, выбыл по семейным обстоятельствам.

В соответствии с уже существующим ТЗ закончить разработку пилотной версии сайта (используя уже реализованные программные наработки). Оплата на сдельной основе

В случае успешного старта пилотной версии сайта, необходима адаптация ресурса под высокую посещаемость (вплоть до полной замены движка joomla на собственную разработку).

Желательные требования к кандидатам:

1) Проживание на территории Украины

2) Готовность к личному контакту со мной, непосредственно до начала сотрудничества (город Украины принципиального значения не имеет, надо будет - подъеду, познакомимся)

3) Мобильность и гибкость; способность доводить начатое до ума; богатый опыт веб-разработки

4) Возможность длительной техподдержки и доработки работающего ресурса.

Внимательно будут рассмотрены все варианты.

p.s.предложения отправленные в личку рассматриваться не будут.