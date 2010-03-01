Сейчас есть в разработке портал социальной и информационно-туристической направленности. На данный момент есть уже на половину готовая пилотная версия сайта (реализация происходила на CMS Joomla + несколько модулей написанных полностью с нуля). ...
Доработать сайт DLE (ТехЭнерго)
Для сайта http://techenergo.shef-plan.ru/
Надо:
1. Убрать слова :
Отгрузку продукции в выходные и праздничные дни при срочности заказа;
Доставку продукции по России и СНГ;
2. В цветных прямоугольниках должны быть логотипы, фирм. Логотипы
нужно выдрать с сайтов:
вместо синего - (http://www.ksr-kuebler.ru/)
красный - Balluff (http://www.balluff.ru/)
оранжевый - Endress Hauser (http://www.ru.endress.com/)
зелёный - TTV (http://www.ttv.es/)
3. Ссылки с логотипов должны вести на соответствующие страницы в разделе "Каталог".
4. Добавить разделы "Новости", "Заявка".
5. В разделе "Заявка" создать форму заявки на продукцию (e-mail*,
телефон*, фирма*, заголовок*, текст*, капча.).
6. Добавить "мелкие" ссылки - "домик", "конверт", "карта сайта" в
шапку над телефонами.
7. Создать страницу "карта сайта".
8. Заполнить страницу контакты:
- контактные данные (телефон, факс, почта, icq, Skype);
- карту Яндекса или Google
9. Нижнее меню привести в соответствие с верхним.
10. Адрес из "подвала" - убрать.
Про форму заявки
... один нюанс, чтобы форма завки не отправлялась без заполнения какого-нибудь поля
то есть все полея обязательны для заполнения:
ФИО
наименование организации
Город
Страна
Телефон
Жду предложений по цене и срокам!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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