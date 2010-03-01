Доработать сайт DLE (ТехЭнерго)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки129 просмотров

Для сайта http://techenergo.shef-plan.ru/

Надо:

1. Убрать слова :

Отгрузку продукции в выходные и праздничные дни при срочности заказа;

Доставку продукции по России и СНГ;

2. В цветных прямоугольниках должны быть логотипы, фирм. Логотипы

нужно выдрать с сайтов:

вместо синего - (http://www.ksr-kuebler.ru/)

красный - Balluff (http://www.balluff.ru/)

оранжевый - Endress Hauser (http://www.ru.endress.com/)

зелёный - TTV (http://www.ttv.es/)

3. Ссылки с логотипов должны вести на соответствующие страницы в разделе "Каталог".

4. Добавить разделы "Новости", "Заявка".

5. В разделе "Заявка" создать форму заявки на продукцию (e-mail*,

телефон*, фирма*, заголовок*, текст*, капча.).

6. Добавить "мелкие" ссылки - "домик", "конверт", "карта сайта" в

шапку над телефонами.

7. Создать страницу "карта сайта".

8. Заполнить страницу контакты:

- контактные данные (телефон, факс, почта, icq, Skype);

- карту Яндекса или Google

9. Нижнее меню привести в соответствие с верхним.

10. Адрес из "подвала" - убрать.

Про форму заявки

... один нюанс, чтобы форма завки не отправлялась без заполнения какого-нибудь поля

то есть все полея обязательны для заполнения:

ФИО

наименование организации

Город

Страна

Телефон

e-mail

Жду предложений по цене и срокам!

DLE
15 лет назад
Kelend
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ArtDecision
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
21 отзыв(-3)
15 лет назад
$45
1 день

Заявки фрилансеров

ArtDecision
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
21 отзыв(-3)
15 лет назад

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