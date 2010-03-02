Проблема с переносом webasyst

Короче все перенес, но проблема одна

если меняю картинки на новом сайте, на старом они исчезают

http://kungei.kz вот тут меняю картинки разделов

а в старом сайте они мистически исчезают http://teztez.kz/

сайта оба на одном хосте, но базы разные

чет непонятно

мож не там в фтп я прописал че, может я конфиг так и не нашел

стучать в асю:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)