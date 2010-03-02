Нужен обновляемый парсер для доски объявлений. Парсит объявления с других досок на мою. С добавлением на сайт. Парсить отсюда http://irr.ru/jobs-education/
Проблема с переносом webasyst
Короче все перенес, но проблема одна
если меняю картинки на новом сайте, на старом они исчезают
http://kungei.kz вот тут меняю картинки разделов
а в старом сайте они мистически исчезают http://teztez.kz/
сайта оба на одном хосте, но базы разные
чет непонятно
мож не там в фтп я прописал че, может я конфиг так и не нашел
стучать в асю:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
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