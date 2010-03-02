Проблема с переносом webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка73 просмотра

Короче все перенес, но проблема одна

если меняю картинки на новом сайте, на старом они исчезают

http://kungei.kz вот тут меняю картинки разделов

а в старом сайте они мистически исчезают http://teztez.kz/

сайта оба на одном хосте, но базы разные

чет непонятно

мож не там в фтп я прописал че, может я конфиг так и не нашел

стучать в асю:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

Webasyst
15 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отладил сайт, теперь не глючит СПАСИБО
Учитывая рейтинг Андрея сомневаться в его некомпетентности или в недобросовестности было бы глупо. Сразу оплатил работу, был рад поработать с Вами.

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SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад