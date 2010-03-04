Программа-парсер

Здравствуйте!

Необходимо скопировать всю информацию по адресу

http://new.customer.adlabs.ru/admin/getf.php?id=30106

Начиная с 1-го айди и до конца....последний вроде бы был 30220

Всю информауию нужно занести в эксель или в любую БД с колонками:

1. айди

2. Дата формирования отчета (есть в синей шапке справа вверху)

3. Дата предыдущего отчета (есть в синей шапке справа вверху)

4. название проекта (на странице написано на фоне синей шапки)

5. Запрос

6. Частота

7. Поисковая ситема (иногда это одна колонка с логотипом поисковой системы)

8. УРЛ сайта (иногда в одном отечте несколько сайтов, иногда и по нескольким поисковым системам)

9. Позиция текущая

10. Рост\падение позиции (указано в степени рядом с основным числом)

В общем, необходимо сделать одну таблицу в виде БД...

Укажите цену, пожалуйста.