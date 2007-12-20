Требуется разработка мамбота поиска по базе данных MySQL и вывода результатов поиска в СМС Joomla. Под приведенный пример будут изменяться существующие базы данных Приоритет к исполнителям для связи РФ, СЗФО, ...
Подписки. модуль DLE
Необходимо модуль для дле, чтобы заставить дле работать с подписками.
Прикрутить модуль к моей партнерке.
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