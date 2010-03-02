Accordion на флеше

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Закрыт2 заявки114 просмотров

Требуется создать эффект accordion на flash (управляемый xml).

15 лет назад
customer
Алексей 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pitoniys
Igor Kalinin 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

pitoniys
Igor Kalinin 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад