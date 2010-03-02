Небольшая доработка сайта

Имеется сайт построенный во флеш photo.rucanada.ca, нужно сделать небольшую доработку.

При просмотре фотографий, после её увеличения кликом мышки, нужно сделать навигацию из стрелочек для того, чтобы переходить к следующей и предыдущей фотке.

В галлереи уже присутствует навигация из стрелок, но нужно как добавочный вариант сделать возможность перехода к следующей фотке.

Проект состоит из нескольких .as файлов, которые я вышлю для работы.