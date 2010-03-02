Небольшая доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка131 просмотр

Имеется сайт построенный во флеш photo.rucanada.ca, нужно сделать небольшую доработку.

При просмотре фотографий, после её увеличения кликом мышки, нужно сделать навигацию из стрелочек для того, чтобы переходить к следующей и предыдущей фотке.

В галлереи уже присутствует навигация из стрелок, но нужно как добавочный вариант сделать возможность перехода к следующей фотке.

Проект состоит из нескольких .as файлов, которые я вышлю для работы.

15 лет назад
whitelex
Алексей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров