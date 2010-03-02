Требуется разработка мамбота поиска по базе данных MySQL и вывода результатов поиска в СМС Joomla. Под приведенный пример будут изменяться существующие базы данных Приоритет к исполнителям для связи РФ, СЗФО, ...
Небольшая доработка сайта
Имеется сайт построенный во флеш photo.rucanada.ca, нужно сделать небольшую доработку.
При просмотре фотографий, после её увеличения кликом мышки, нужно сделать навигацию из стрелочек для того, чтобы переходить к следующей и предыдущей фотке.
В галлереи уже присутствует навигация из стрелок, но нужно как добавочный вариант сделать возможность перехода к следующей фотке.
Проект состоит из нескольких .as файлов, которые я вышлю для работы.
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