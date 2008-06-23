whitelex

Алексей whitelex

 
38 летКанада/Торонто
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Занимаюсь разработкой и продвижением интернет проектов, опыт работы около 5 лет.

Владею PHP, HTML, MySQL, Photoshop, осваиваю AJAX.

Помогу в раскрутке проекта, укажу на слабые места.

Веб сайты от 350$.

www.eadesigns.ca

PHPMySQLHTMLAjax

  • Создание логотипа для оконной компании.

    $50

    Необходимо создание логотипа для оконной компании Alpha Windows &amp; Doors. www.alphawindowsanddoors.ca Сдавать логотип необходимо в форматах PNG, PSD с прозрачным фоном. В примерах показывать оригинал и то, как это будет выглядить на сайте.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Небольшая доработка сайта

    Имеется сайт построенный во флеш photo.rucanada.ca, нужно сделать небольшую доработку. При просмотре фотографий, после её увеличения кликом мышки, нужно сделать навигацию из стрелочек для того, чтобы переходить к следующей и предыдущей фотке. В галлереи уже присутствует навигация ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обработка фоток ювелирных изделий

    Требуется человек для обработки отснятых изделий, нужно очистить их от лишнего мусора, оставив идеально белый фон. Цвет и контраст изделия должен быть не тронутым, размер изображения тоже. Оплата: $0.30-0.50 за изображение. В среднем будет 50-100 изображений ...

    Обработка фотографий52 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод статьи ENG > RUS

    Необходимо выполнить перевод следующей статьи: http://susanmchardy.com/realtors_for_buyers.asp - Грамотное знание русского языка. - Сроки: чем быстрее, тем лучше. Желательно сделать за сутки. Оплата по WebMoney Шлите ваши расценки в приват.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Мини галерея во Flash

    Сделать способ загрузки картинок из xml файлов. Пример: Нужно сделать череду(список): картинка + описание. Как в каталогах. XML будет выглядит примерно так: http://.....jpg ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется сочинитель вопросов для игрового проекта

    Ищу человека, который бы сочинял и добавлял вопросы для игрового проекта, похожего на всем известную игру "Кто хочет стать миллионером?" За каждый вопрос - 0,75 рублей. Если ваша работа понравится, то оклад повысится. Для связи используйте e-mail: [email protected]

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание движка с нуля, общение, знакомства.

    Написать движок на PHP + MySQL - Регистриция * Проверка по емаил * Код с картинкой * Выбор страна, города, пол, дата рождения, откуда приехал * Семейный статус * О себе * (Галочкой) желаю познакомиться - изменение статуса в анкете - Авторизация * Выдача ...

    PHPMySQL
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сочинение вопросов

    Необходимо создавать вопросы под игру типа "Кто хочет стать миллионером?". Оплата: За 100 вопросов: 10$ За 500 вопросов: 60$ За 1 000 вопросов: 150$

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
yuriy_levytskyy
Юрий Левицкий 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Создание логотипа для оконной компании.
Норм.
Отличная работа, спасибо!
Ответный отзыв
PerfectEnglish
Наталья 
60 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$7
10 баллов
14 лет назад
Перевод статьи ENG > RUS
Достойный работодатель, интеллигентный. Мгновенная оплата.
Все сделано быстро, перевод очень качественный, мне понравилось, спасибо большое!
Ответный отзыв
je-su
37 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Требуется сочинитель вопросов для игрового проекта
Очень рада сотрудничеству с Алексеем. Ответственный заказчик и приятный в общении человек. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество и с дальнейшим полным взаимопониманием.
Работой доволен и не жалею, что обратился к этому человеку. Все отлично!
Ответный отзыв