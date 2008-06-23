Необходимо создание логотипа для оконной компании Alpha Windows & Doors. www.alphawindowsanddoors.ca Сдавать логотип необходимо в форматах PNG, PSD с прозрачным фоном. В примерах показывать оригинал и то, как это будет выглядить на сайте.
Занимаюсь разработкой и продвижением интернет проектов, опыт работы около 5 лет.
Владею PHP, HTML, MySQL, Photoshop, осваиваю AJAX.
Помогу в раскрутке проекта, укажу на слабые места.
Веб сайты от 350$.
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть PSD файл, необходимо перевести его в шаблон для Magento.HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется сайт построенный во флеш photo.rucanada.ca, нужно сделать небольшую доработку. При просмотре фотографий, после её увеличения кликом мышки, нужно сделать навигацию из стрелочек для того, чтобы переходить к следующей и предыдущей фотке. В галлереи уже присутствует навигация ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется человек для обработки отснятых изделий, нужно очистить их от лишнего мусора, оставив идеально белый фон. Цвет и контраст изделия должен быть не тронутым, размер изображения тоже. Оплата: $0.30-0.50 за изображение. В среднем будет 50-100 изображений ...Обработка фотографий52 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо выполнить перевод следующей статьи: http://susanmchardy.com/realtors_for_buyers.asp - Грамотное знание русского языка. - Сроки: чем быстрее, тем лучше. Желательно сделать за сутки. Оплата по WebMoney Шлите ваши расценки в приват.Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сделать способ загрузки картинок из xml файлов. Пример: Нужно сделать череду(список): картинка + описание. Как в каталогах. XML будет выглядит примерно так: http://.....jpg ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу человека, который бы сочинял и добавлял вопросы для игрового проекта, похожего на всем известную игру "Кто хочет стать миллионером?" За каждый вопрос - 0,75 рублей. Если ваша работа понравится, то оклад повысится. Для связи используйте e-mail: [email protected]Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Написать движок на PHP + MySQL - Регистриция * Проверка по емаил * Код с картинкой * Выбор страна, города, пол, дата рождения, откуда приехал * Семейный статус * О себе * (Галочкой) желаю познакомиться - изменение статуса в анкете - Авторизация * Выдача ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт15 лет назад
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Ищу человека, который бы сочинял и добавлял вопросы для игрового проекта, похожего на всем известную игру "Кто хочет стать миллионером?" За каждый вопрос - 0,5 рублей.Прочее12 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создавать вопросы под игру типа "Кто хочет стать миллионером?". Оплата: За 100 вопросов: 10$ За 500 вопросов: 60$ За 1 000 вопросов: 150$Копирайтинг23 заявкиЗакрыт16 лет назад