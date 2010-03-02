Требуется разработка мамбота поиска по базе данных MySQL и вывода результатов поиска в СМС Joomla. Под приведенный пример будут изменяться существующие базы данных Приоритет к исполнителям для связи РФ, СЗФО, ...
Аналог metro.yandex.ru
Необходимо сделать аналог сервиса metro.yandex.ru На ajax+php. Пока только по карте Москвы и Питера. Указывайте бюджет, портфолио и сроки.
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