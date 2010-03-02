Аналог metro.yandex.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок307 просмотров

Необходимо сделать аналог сервиса metro.yandex.ru На ajax+php. Пока только по карте Москвы и Питера. Указывайте бюджет, портфолио и сроки.

AJAXPHP
15 лет назад
gromka
Кирилл 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров