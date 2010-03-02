Требуется доработать скрипт

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требования: программист с знанием php и mysql для завершения проекта доступного по адресу mlm.websonde.com

Условия работы: работа разовая с оплатой по факту или поэтапно

Обязанности: Есть незаконченный проект mlm скрипта. Его требуется закончить по данному ТЗ http://mlm.websonde.com/TZ_v11_last.doc Срок 1 неделя.

MySQLPHP
15 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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