Требуется доработать скрипт

Имеется сайт построенный во флеш photo.rucanada.ca, нужно сделать небольшую доработку. При просмотре фотографий, после её увеличения кликом мышки, нужно сделать навигацию из стрелочек для того, чтобы переходить к следующей и предыдущей фотке. ...