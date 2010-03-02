Переделать модуль dle в php

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка120 просмотров

Здравствуйте уважаемые фриланцеры!

Задача состоит в следующем:

Надо переделать модуль от DataLife Engine в обычный php скрипт для дальнейшего внедрения в готовый проект.

Модуль называется SEO PRO v.3.0

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DLEPHP
15 лет назад
M-seo
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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