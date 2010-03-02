Клиент не одыкват. По данному проекту со слов клиента " уже 5 исполнителей работало" и ни с кем клиент не сработался. Я 6 по счёту кто не сработался с Кныш Олегом. После того как я начал работу, объявился исполнитель который работал с клиентом до меня, с предложением завершить проект. Я был возмущен по этому поводу. Клиент не знал что решить но в итоге позволил мне завершить проект. Из за не точного задания я решил сделал несколько вариантов верстки блоков. Уж один из вариантов точно должен был подойти. Но как оказалось клиент искал повод для завершения сотрудничества. И после первого же предоставленного варианта сказал что всё не то. Мои сообщения что есть несколько вариантов вывода блоков в его верстке он просто не замечал. В задании было "Натянуть верстку на DLE" но корректного макета предоставлено не было, и конкретной верстки html, всё что предоставили это куски JPG файлов вне лучшем качестве и один макет который не устраивал клиента. Работать с этим клиентом "сплошной гемор" . Клиент не одыкват. По данному проекту со слов клиента " уже 5 исполнителей работало" и ни с кем клиент не сработался. Я 6 по счёту. Заказал натяжку верстки на двиг DLE. Утвержденного макета и утвержденной верстки HTML предоставлено не было! Весь материал состоял из не утвержденной верстки, не утвержденного макета, и кучки нарезок jpg Я предложил дорисовать макет, сначала клиент согласился, но потом скачал что там легко и он сам это сделает. В итоге отказался от услуги дорисовки. Я считаю что полностью выполнил задание. Установил предоставленную верстку на двиг DLE. Клиент работу не оплатил! Считаю что Олег Кныш является кидалой.