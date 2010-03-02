Здравствуйте! Необходимо создать сайта на Umi CMS (верстка + программирование). Требования к программисту: - опыт не менее 3 лет - ответственность и надежность ...
Натянуть верстку на DLE
Требуется натянуть готовую верстку на DLE и доверстать часть шаблона.
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