Стартовая страница сайта

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Завершен13 заявок277 просмотров

Здравствуйте,

необходимо разработать простой лаконичный дизайн на флеш стартовой страницы для сайта wwwточкаcisточкаkz

идея стартовой страницы показать 5 видов основных поставляемых продуктов (картинки или фото) и логотип компании,

в нижней части переход или в рус или анг версии текущего сайта. Главное чтобы картинки красиво переходили или сменялись

15 лет назад
brand_kz
Яна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$40
3 дня
Работа выполнена без нареканий, четко по ТЗ, сроки были соблюдены, понимающий исполнитель, рекомендую.
Приятно было работать с Яной! Рекомендую как отличного и исполнительного работодателя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад