Здравствуйте уважаемые фриланцеры! Задача состоит в следующем: Надо переделать модуль от DataLife Engine в обычный php скрипт для дальнейшего внедрения в готовый проект. Модуль называется SEO PRO v.3.0 ...
Стартовая страница сайта
Здравствуйте,
необходимо разработать простой лаконичный дизайн на флеш стартовой страницы для сайта wwwточкаcisточкаkz
идея стартовой страницы показать 5 видов основных поставляемых продуктов (картинки или фото) и логотип компании,
в нижней части переход или в рус или анг версии текущего сайта. Главное чтобы картинки красиво переходили или сменялись
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