Скрипт для выборки данных из excel

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Закрыт10 заявок195 просмотров

Скрипт для выборки данных из excel и вставки их в таблицу MySQL

MySQL
15 лет назад
adlux
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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