Каталог фирм и услуг для сайта на Joomla

Добрый день,

Требуется вставить модуль "Каталог фирм и услуг" на сайт, стоящий на Joomla.

Пожалуйста высылайте ссылки на сделанные Вами подобные работы.

Модуль может быть основан на SOBI2 или на чём-то похожем. Необходим модуль SEO, например от ARTIO JoomSEF.

Разнообразные критерии поиска и сортировки (по виду деятельности, по городу, по индексу, и т.д.)

Поддержка русского и немецкого языка. Локализацию для немецкой версии могу сделать сама.

Регистрация фирмы может осуществлятся по купону и платно. Но сначала по купону (цифровой код) бесплатно (например для первых 100 фирм).

Спасибо

Мария Громова