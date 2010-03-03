Есть xls файл его нужно импоритировать в систему (функция записи данных будет предоставлена, на нее нужно будет подать массив данных из файла). есть вероятность что файлы могут быть большими, поэтому нужно чтобы можно было ...
Flash для сайта
Требуется динамическая шапка для мебельного сайта с технологией XML
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