Доработать скрипт поисковой системы Donish.tj

Здравствуйте всем вебмастерам!

И так есть поисковая система Donish скрипт магиксеарч.

www.donish.tj

Задача нужно сделать чтоб например 10 сайт видео индексирован на поисковике один из этот человек хочет чтоб его сайт при запросе слово видео появилось на первое место как на яндексе....

Если не так написал ТЗ, то напишите приват письмо или на аську думаю смогу объяснить....