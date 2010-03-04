Доработать скрипт поисковой системы Donish.tj

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Завершен1 заявка143 просмотра

Здравствуйте всем вебмастерам!

И так есть поисковая система Donish скрипт магиксеарч.

www.donish.tj

Задача нужно сделать чтоб например 10 сайт видео индексирован на поисковике один из этот человек хочет чтоб его сайт при запросе слово видео появилось на первое место как на яндексе....

Если не так написал ТЗ, то напишите приват письмо или на аську думаю смогу объяснить....

15 лет назад
abdyl
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

InAeternum
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня
Спасибо тебе Андрей.... Чел хороший.... сделал то что нужен был! Советую! Уважуха и респект!
Приятно поработать с хорошим человеком) Спасибо за заказ :)

Заявки фрилансеров

InAeternum
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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