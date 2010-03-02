Доработка WebAsyst Shop-Script – вывод 2-х цен.

Интересует вывод второй цены в WebAsyst Shop-Script:

1. Надо добавить поле ввода второй цены в админ-панеле.

2. Надо чтобы это поле было столбцом в CSV файле экпортируемым из админки для редактирования.

3. Надо эту цену вывести на сайте (добавить в шаблоне).

Подробности в переписке, только не надо растягивать на неделю или чтото в этом роде.

Предложения в ISQ: 44459549