Добрый день, Интересует разработка написания скрипта/движка следующего содержания: 1. Есть таблица в MySQL формате. У нее есть определенные поля и т.п., ничего сложного, их я предоставлю. 2. Просмотр ...
Сделать программу приватно для oldbadger
Обсудили все детали в личке,зря не отписываетесь будет выбран пользователь oldbadger!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $2000
Необходимо полностью создать рабочий Flash сайт на базе имеющегося дизайна. Флешер должен уметь создавать хорошую анимацию. Вот два сайта которые меня вдохновляют, и хорошо отображают уровень работ, которые я хочу увидеть. ...Закрыт15 лет назад
- $10
Есть скрипт JBoard, нужно сделать ЧПУ всем внутренним ссылкам кириллицей, ссылки доски "/c51.html" нужно сделать "/монитор-жк-продам-51.html" если проблемы с .htsccess то есть готовые решения, главное php. icq 407534416Закрыт15 лет назад
Интересует вывод второй цены в WebAsyst Shop-Script: 1. Надо добавить поле ввода второй цены в админ-панеле. 2. Надо чтобы это поле было столбцом в CSV файле экпортируемым из админки для редактирования. 3. ...Закрыт15 лет назад
Необходимо имплементировать новый дизайн + верстку, а также настроить базы данных и рабочие скрипты на новом сайте.Завершен15 лет назад
Есть магазин. Нужно приделать к нему мерч, что бы была возможность оплаты электронными-валютами как сразу после оформления заказа, так и после подтверждения заказа у менеджеров - с выставление счета в тех же электронных-валютах, т.е. менеджер ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Приветствую! Требуется специалист по Wordpress способный быстро и качественно поднять CMS на основе готового дизайна. Пример сайта, который необходимо собрать: http://www.elegantthemes.com/preview/Lumin/ Дизайн будет предоставлен, примеры дизайна: http://www.elegantthemes.com/ ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Для карты метро Петербурга сделать возможность отмечать станции (множественно) как на http://www.mian.ru/Swfs/rkMetro_v3.swf?selectedS=&modeMetro=search&xmlMetro=/HttpHandlers/MetroOnStation.ashx?tp=Houses. За основу взять карту http://www.tutu.ru/i/map/spb/9164.gif Данные передавать в javascript - просто номера выбранных станций. По срокам сегодня-завтра.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте всем вебмастерам! И так есть поисковая система Donish скрипт магиксеарч. www.donish.tj Задача нужно сделать чтоб например 10 сайт видео индексирован на поисковике один из этот человек хочет чтоб его сайт при ...Завершен15 лет назад
Необходимо интегрировать видео в сайт Описание задачи в аттаче. Вопросы - в личку.Закрыт15 лет назад