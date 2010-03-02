Второй язык у модулей движка Webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Нужно добавить у модулей "Новости и Опрос" движка Webasyst второй язык

Сразу пишите цену и сроки.

Webasyst
15 лет назад
Andrei25
33 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров