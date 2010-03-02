FLASH доработка галереи в шаблоне TM

Срок выполнения: 2 дня

Стоимость: 1 500 рублей

Варианты оплаты: Возможна предоплата

Способ оплаты: Электронные деньги

Описание проекта:

Нужно оставить только одну галерею – т е тупо убрать левое меню. Требуется добавить в галерею 7 станиц по 7 фотографий на каждой, кроме последней (на ней будет 1). Все исходники есть.

Обязательные требования:

нужно знать AS2, всю информацию о спрайтах в мувике скину исполнителю. Оплата WMR. Обсуждение скайп + сотовый.