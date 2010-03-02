Нужно сделать форму для посетителей сайта, которые решили заказать товар. Заполненная форма отправляется на заданный в скрипте e-mail. Вот какая должна быть форма (все поля обязательны к заполнению): *Телефон: *Фамилия: ...
FLASH доработка галереи в шаблоне TM
Срок выполнения: 2 дня
Стоимость: 1 500 рублей
Варианты оплаты: Возможна предоплата
Способ оплаты: Электронные деньги
Описание проекта:
Нужно оставить только одну галерею – т е тупо убрать левое меню. Требуется добавить в галерею 7 станиц по 7 фотографий на каждой, кроме последней (на ней будет 1). Все исходники есть.
Обязательные требования:
нужно знать AS2, всю информацию о спрайтах в мувике скину исполнителю. Оплата WMR. Обсуждение скайп + сотовый.
Заявки фрилансеров
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