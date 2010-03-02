Исправить компонент

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Закрытнет заявок122 просмотра

http://articlemanager.thefactory.ro/ вот компонент.

нужно попытаться сделать вывод не всех категорий и разделов, а только тех, которые открыты для написания материалов в соответствии с правами пользователя. Пишите цену и сроки! Доп. вопросы в личку.

15 лет назад
karstpost
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15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров