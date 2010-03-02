C#. Модуль для индексации сайта. (Паук)

Указываем имя сайта.

Указываем количество уровней вложенности, которое нужно проиндексировать от главной. Указываем 2 фильтра:

1. Список подстрок которые должен содержать УРЛ (хотябы 1 из всего списка), чтобы мы обрабатывали страницу;

2. Список подстрок которые не должен содержать УРЛ (ни одну)

Указываем максимальное количество страниц, после достижения которого заканчиваем работу (0 - игнорировать).

Определяем кодировку сайта и начинаем индексировать.

У каждой страницы определяем уровень вложенности, число внутренних, число внешних и число внешних без учета и анкор по которому найдена от главной.

На форме отображаются в DataGridView результаты и количество найденых. Так же отображается количество в очереди и можно саму очередь страниц. Желательно чтобы работало в потоках.

Можно нажать остановить, тогда текущий результат сохраняется в файл, Можем продолжить после закрытия и повторного открытия программы. Форма не должна "тормозить" в процессе индексации.