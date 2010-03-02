Необходимо на установленный openX сделать таргетирование по городам РФ. установить базу, привязать к openX, сделать регулярное обновление базы - раз в 7-10 дней.
Разработка (или доработка) дерева HTML DOM
Нужны коллеги программисты, чтобы написать достаточно простое HTML DOM дерево.
Дерево нужно на PHP.
Из функционала дерева:
1. Навигация getElementByID (byClass, byAttr)
2. Парсинг атрибутов - атрибуты в массив.
3. Формирование ПОНЯТНОГО дерева для дальнейшей разработки.
и самый сочный момент.
4. Замена элементов дерева
5. ГЛАВНОЕ: обратное преобразование в html.
Видел Simple DOM PHP Tree, но мне нужно с комментариями, и упрощённое.
В деталях объясню при личном общении.
Здесь лучше всего знать регулярные выражения, чтобы учесть все казусы, которые возникают с HTML-кодом.
Примеры казусов:
</head> - в дереве должно быть
html -> head -> title
и обратный код должен быть такой же, как и прямой - это важно.
Возможно договориться на сумму
Есть даже готовое, но незнаю...
Выбранный исполнитель
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