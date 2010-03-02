Разработка (или доработка) дерева HTML DOM

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Закрыт3 заявки140 просмотров

Нужны коллеги программисты, чтобы написать достаточно простое HTML DOM дерево.

Дерево нужно на PHP.

Из функционала дерева:

1. Навигация getElementByID (byClass, byAttr)

2. Парсинг атрибутов - атрибуты в массив.

3. Формирование ПОНЯТНОГО дерева для дальнейшей разработки.

и самый сочный момент.

4. Замена элементов дерева

5. ГЛАВНОЕ: обратное преобразование в html.

Видел Simple DOM PHP Tree, но мне нужно с комментариями, и упрощённое.

В деталях объясню при личном общении.

Здесь лучше всего знать регулярные выражения, чтобы учесть все казусы, которые возникают с HTML-кодом.

Примеры казусов:

</head> - в дереве должно быть

html -> head -> title

и обратный код должен быть такой же, как и прямой - это важно.

Возможно договориться на сумму

Есть даже готовое, но незнаю...

HTMLPHP
15 лет назад
xercool
34 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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freelancerphp
Юра 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
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freelancerphp
Юра 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад