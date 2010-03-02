Срочные доработки Drupal

Необходимо срочно внести некоторые доработки в существующий сайт на Drupal.

Сайт http://cybersport.kz:81/1index.php

1. В слайдшоу необходимо заменить клик мышкой на наведение указателя на прямоугольник для переключения слайда. Добавить возможность ставить ссылки на слайды.

2. Изменить блок авторизации так, что бы при клике на "Авторизация" появлялся зеленый блок с такой же надписью. После авторизации слово "Авторизация" изменялось на ник пользователя. (Предоставлю сверстанный образец)

Очень важна скорость отклика и выполнения задания.