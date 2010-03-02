Требуется создание движка для сайта знакомств.

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок252 просмотра

Требуется создание движка для сайта знакомств.

Нужен полный аналог dream-marriage.com.

Дизайн и частичная верстка уже готовы!

Все подробности скину вам на почту!

15 лет назад
Exclusio
Игорь 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

zoom
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-2)
15 лет назад
$1100
40 дней
Все началось еще пол года назад (18.03.2010), я дал заявку на этом ресурсе в которой писалось что требуется написание движка для сайта знакомств (http://www.weblancer.net/projects/179410.html), на мою заявку откликнулись многие фриланцеры, но из всех я выбрал Волошина Максима Леонидовича(zoom), обговорив все нюансы и договорившись о дальнейшей работе, Максим попросил аванс $200. Он скинул свои реквизиты(номер счета в ПриватБанке - 6762 4620 5029 4161) и я со своим напарником выслали ему $200. Максим сказал, что по истечению 3-ех месяцев проект будет готов и можно будет его уже тестировать. Прошло 3 месяца, Максим сказал, что нужно еще время, дали ему время, ну чтобы долго не описывать все остальные наши созвоны и перенесения сроков, дошло все до 5-ти месяцев, после чего его телефон перестал отвечать, Максим потерялся. Вот уже начался 8-ой месяц "мороза" а он всё не выходит на связь!!! Самое обидное не то что мы потеряли $200 а то что мы потеряли драгоценное для нас время, мы очень попали из-за этого не хорошего человека :( Надеюсь мы будем последние кто попался на его развод!

Заявки фрилансеров

zoom
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-2)
15 лет назад