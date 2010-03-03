Программа для сведения XLS файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок325 просмотров

Необходимо написать программу, работающую под операционной системой Windows, которая будет анализировать и сводить несколько XLS файлов в один (номенклатурная позиция, количество, цена). Структура сводимых XLS-файлов разная, т.е. также необходим файл соответствия. Тематика автомобильные шины и диски.

Цена договорная. Условия и сроки также оговариваются.

15 лет назад
pavel_b
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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