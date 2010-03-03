Надо сделать сайт, похожий на http://www.vegacommunity.com т.е. типа сайта-сообщества (маленького), но с упором на голосования. Т.е. это сайт для соревнования, чей профайл (или чьи фото) - лучше. Требования: ...
Статусы пользователей linkedin через API
Нужна веб морда, где пользователь указывает:
1. свой linkedin login/password
2. ключевые слова для поиска в СТАТУСАХ через пробел
2.1. радиобоксы И и ИЛИ для определения логической операции между ключевыми словами в (2)
3. чекбоксы
* мои коннекшны 1го уровня (выбрано по умолчанию)
* мои коннекшны 2го уровня (выбрано по умолчанию)
* мои коннекшны 3го уровня (выбрано по умолчанию)
* все linkedin пользователи
4. текстовый фильтр по стране коннекшнов - необязательное для заполнения поле
5. текстовый фильтр по ключевым словам в профайле пользователя
5.1. радиобоксы И и ИЛИ для определения логической операции между ключевыми словами в (5)
на выходе:
список по 25 профайлов на странице всех пользователей, в статусах которых были найдены ключевые слова из (2), при этом эти пользователи соответствуют фильтрам (3), (4) и (5)
скрипт нужен на php
описание API: http://developer.linkedin.com/docs/DOC-1007
пример ввода:
1. l/p: vasya/iamvasya
2. смотрю телевизор
2.1. AND
3.
* мои коннекшны 1го уровня (выбрано)
* мои коннекшны 2го уровня (выбрано)
4. UKRAINE RUSSIA
5. фотограф писатель умник философ
5.1. ИЛИ
выведет список LinkedIn пользователей, которые состоят в коннекшнах vasya 1-го и 2-го уровня из России и Украины, у которых в статусе профайла сейчас стоит фраза, содержащая слова "смотрю" И "телевизор", и у которых вообще в профайле есть слова "фотограф" или "писатель" или "умник" или "философ".
Заявки фрилансеров
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