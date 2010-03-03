Статусы пользователей linkedin через API

Нужна веб морда, где пользователь указывает:

1. свой linkedin login/password

2. ключевые слова для поиска в СТАТУСАХ через пробел

2.1. радиобоксы И и ИЛИ для определения логической операции между ключевыми словами в (2)

3. чекбоксы

* мои коннекшны 1го уровня (выбрано по умолчанию)

* мои коннекшны 2го уровня (выбрано по умолчанию)

* мои коннекшны 3го уровня (выбрано по умолчанию)

* все linkedin пользователи

4. текстовый фильтр по стране коннекшнов - необязательное для заполнения поле

5. текстовый фильтр по ключевым словам в профайле пользователя

5.1. радиобоксы И и ИЛИ для определения логической операции между ключевыми словами в (5)

на выходе:

список по 25 профайлов на странице всех пользователей, в статусах которых были найдены ключевые слова из (2), при этом эти пользователи соответствуют фильтрам (3), (4) и (5)

скрипт нужен на php

описание API: http://developer.linkedin.com/docs/DOC-1007

пример ввода:

1. l/p: vasya/iamvasya

2. смотрю телевизор

2.1. AND

3.

* мои коннекшны 1го уровня (выбрано)

* мои коннекшны 2го уровня (выбрано)

4. UKRAINE RUSSIA

5. фотограф писатель умник философ

5.1. ИЛИ

выведет список LinkedIn пользователей, которые состоят в коннекшнах vasya 1-го и 2-го уровня из России и Украины, у которых в статусе профайла сейчас стоит фраза, содержащая слова "смотрю" И "телевизор", и у которых вообще в профайле есть слова "фотограф" или "писатель" или "умник" или "философ".