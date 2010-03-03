Multisite с голосованием, фотогалереей и т.д.

Надо сделать сайт, похожий на http://www.vegacommunity.com

т.е. типа сайта-сообщества (маленького), но с упором на голосования.

Т.е. это сайт для соревнования, чей профайл (или чьи фото) - лучше.

Требования:

Помимо голосовaния - похож по функциональности на http://www.vegacommunity.com

(см меню там. кроме голосования есть профайл пользователя,

блог, форум, фотографии, видео, люди (группы и члены), календарь и события

и поиск, в т.ч. расширенный поиск. Слайдшоу.

Есть административная часть с управлением этим).

Еще есть призы, победители, рейтинги (пользователей, продуктов).

Голосование - по типу 1,2,3,4,5 * (см пример голосования тут http://createyourownadventure.com/tour/3qAxvJKZb0Gc/ )

Само содержание - должно наполняться из какой-либо CMS.

(как вариант - drupal, joomla - эти варианты сильно желательно рассмотреть)

Есть (должна быть) возможность "перетягивать" фото или сообщения в Twitter и тд

пример см на http://createyourownadventure.com/

Пользователь может создавать свои витрины из любимых продуктов (т.е.свои "фавориты"

из продуктов) и выставлять их. Продукты выбираются из определенного магазина.

(собственно этот магазин и устраивает эту рекламное соревнование)

Или пользователь может - составлять и постить свои истории (также фото).

Т.е. получается что это сайт комьюнити (community) + CMS.

Но отличие - то что он существует не долго - пока идет соревнование

(несколько месяцев) и чуток после. (для просмотре победителей и тд.)

Управление контентом (т.е. механизм наполнения страниц) - должен быть максимально понятен пользователю.

Самое сложное видимо -

таких голосований-соревнований может идти несколько одновременно -

но - на разных сайтах (разные домены и поддомены - multisite).

Но - управляться они должны одним экзмепляром приложения.

И обслуживаться - в одном месте (не подумайте ничего плохого ;-) )

в смысле - из некой центральной административной части.

По фотогалерее.

Должно быть ясно - кто ее создал (вледалец)

Должна иметь или чтобы можно было сделать - голосование.

Пользователи могут писать комментарии к фото.

Можно посмотреть по популярности (самые популярные фото) и тд.

Может быть - как вариант рассмотреть (или взять за основу)

http://www.zenphoto.org/

Для рассмотрения вас в качестве исполнителя пожалуйста:

1) Предложите CMS и другой необходимый софт (или подход) для этого,

опишите как это поддерживает функциональность multisite.

Попробуйте составить более точное ТЗ на это или задать вопросы.

Или укажите предполагаемый подход.

Укажите чем ваше решение лучше, а другие варианты - хуже.

2) Укажите ваш опыт в рекомендуемой технологии.

Также укажите:

3) о вашем опыте работы с Joomla или Drupal

4) Укажите ваш желаемый уровень оплаты в час.

(можно будет и по проектно работать, оплата в час нужна для ориентировки)

5) пришлите cv и список работ.

6) укажите ваши контактные данные - город, телефон, skype, email, icq. (обязательно)

7) укажите ваш уровень владения английским языком. (важно)

Высылайте ваши предложения на почту beaprog (at) gmail (dot) com.

С уважением,

Ярослав.