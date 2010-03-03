Модернизация Joomla + Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки192 просмотра

Для существующего магазина на базе Joomla + Virtuemart и связанного с ним проекта требуется поправить процедуры регистрации, оформления товаров + сделать кросс-сайтовую авторизацию. Подробнее смотреть в ТЗ.

Программиста по связанному проекту для сапорта выделим.

Joomla
15 лет назад
Magic78
Максим 
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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