Задача: Нужен скрипт, с помощью которого можно будет привязывать и отвязывать домены от основного домена. т.е. например есть основной домен. САЙТ1.РУ я привязываю на этот же ИП еще домены: домен1.ру, ...
Модернизация Joomla + Virtuemart
Для существующего магазина на базе Joomla + Virtuemart и связанного с ним проекта требуется поправить процедуры регистрации, оформления товаров + сделать кросс-сайтовую авторизацию. Подробнее смотреть в ТЗ.
Программиста по связанному проекту для сапорта выделим.
Заявки фрилансеров
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