Алиасы, PHP

Задача:

Нужен скрипт, с помощью которого можно будет привязывать и отвязывать домены от основного домена.

т.е. например

есть основной домен.

САЙТ1.РУ

я привязываю на этот же ИП еще домены: домен1.ру, домен2.ру

т.е. они должны открывать те жи скрипты что и САЙТ1.РУ, т.е. путь общий.

если в скрипте я прописываю домен1.ру, то он будет алиасом для САЙТ1.РУ.

так же через скрипт должна быть возможность удалить алиас домен1.ру, при удаление контент не должен отображаться.