Алиасы, PHP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки186 просмотров

Задача:

Нужен скрипт, с помощью которого можно будет привязывать и отвязывать домены от основного домена.

т.е. например

есть основной домен.

САЙТ1.РУ

я привязываю на этот же ИП еще домены: домен1.ру, домен2.ру

т.е. они должны открывать те жи скрипты что и САЙТ1.РУ, т.е. путь общий.

если в скрипте я прописываю домен1.ру, то он будет алиасом для САЙТ1.РУ.

так же через скрипт должна быть возможность удалить алиас домен1.ру, при удаление контент не должен отображаться.

PHP
15 лет назад
Anton22
Антон 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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