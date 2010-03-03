Задание для Flex/red5 специалиста

Есть дизайн моей веб страницы, надо его запрограммировать и научить меня самой вносить изменения (даты, заметки, новости, менять видео и музыку...) дизайн здесь: www.matthiasrethmann.de/kossinskaja_web.zip Если Вас проект заинтересует, вышлите пожалуйста ...