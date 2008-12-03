Здравствуйте. Имеется эскиз проекта по этой ссылке: http://parthenon-house.ru/e-store/projects/index.php?SECTION_ID=255&ELEMENT_ID=7783# Всё бы там хорошо, мы бы купили, но товарищи не высылают электронную версию документации, а мы хотим внести некоторые изменения в проект. Собственно, что менять: 1) убрать "второй свет", сделать перекрытия ...
- Архитектура зданий7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые! Разработан дизайн (psd) для Интернет-магазина. Изначально планировался под Amiro, но от этого движка отказались. От вас жду предложений по качественной open source CMS, срокам и стоимости вёрстки и интеграции (без переноса контента). Оплата Яндекс.Деньги предпочтительно, ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $400
Здравствуйте, уважаемые! Необходима интеграция дизайна в сайт на Amiro.CMS. Дизайн готов. Исходники в psd имеются. Сроки... чем раньше - тем лучше. Не больше недели. Оплата: Яндекс. деньги предпочтительно, но можно рассмотреть другие варианты. Спасибо. Добавлено: Бюджет проекта увеличен. ТЗ во ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт14 лет назад
Для нового большого финансового Web-проекта на удалённую работу требуется Бильд-редактор: Требования: - Опыт подбора и обработки фотоматериалов - Опыт подготовки материалов к публикации в Web - Отличное знание рынка фотобанков в сети и офф-лайн: хороший каталог адресов, владение механизмами ...Обработка фотографий9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
День добрый, уважаемые! Задача: Сделать "шапку" для резинового сайта. Графика растровая (фотографии). Три изображения с персонажами на фонах должны сменять друг друга, т.е. отображаться по очереди с продолжительностью примерно 20 сек каждое. Материалы: Есть фоны и ...Баннеры15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
День добрый. Требуется вёрстка шаблона для Joomla 1.5.9 и выше. Исходники в формате PSD наличествуют. Превью во вложении. Оплата: Яндекс.деньгиHTML-верстка17 заявокЗакрыт14 лет назад
Открывающаяся московская IT-компания нуждается в уникальном дизайне и вёрстке шаблона для CMS Joomla 1.5. Требуется простой, лаконичный, стильный дизайн. В принципе, полностью устраивает общеизвестный шаблон JA Rutile, но у него есть решающий минус ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $350
День добрый, Новая редакция проекта. Что имеем: Сайт со статическим контентом www.tower.ru Что хотим: 1) Внедрение CMS Joomla (c сохранением существующего дизайна) для выполнения следующих задач: - добавление и редактирование новостей, архив новостей - добавление/удаление разделов, пунктов меню - редактирование текстового ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад