Ольга Агаркова - одна из немногих женщин с которой действительно приятно иметь дело на данной бирже. ТЗ прописала с особой тщательностью, а после по моему личному запросу нарисовала макет как что по ее мнению должно быть на странице сайта. Причем еёвидине\ие как расположить мелкие но важные детали - научило меня немного иначе смотреть на разработку дизайна для сайта. Очень рад знакомству - с удовольствием продолжу интересное и результативное сотрудничество!