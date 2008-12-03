Neutrina

Ольга Neutrina

 
46 летРоссия/Волгоград
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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  • Проект коттеджа по эскизу, документация

    Здравствуйте. Имеется эскиз проекта по этой ссылке: http://parthenon-house.ru/e-store/projects/index.php?SECTION_ID=255&amp;ELEMENT_ID=7783# Всё бы там хорошо, мы бы купили, но товарищи не высылают электронную версию документации, а мы хотим внести некоторые изменения в проект. Собственно, что менять: 1) убрать "второй свет", сделать перекрытия ...

    Архитектура зданий7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выбрать CMS для магазина, сверстать и посадить

    Здравствуйте, уважаемые! Разработан дизайн (psd) для Интернет-магазина. Изначально планировался под Amiro, но от этого движка отказались. От вас жду предложений по качественной open source CMS, срокам и стоимости вёрстки и интеграции (без переноса контента). Оплата Яндекс.Деньги предпочтительно, ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интеграция дизайна в сайт на Amiro.CMS

    $400

    Здравствуйте, уважаемые! Необходима интеграция дизайна в сайт на Amiro.CMS. Дизайн готов. Исходники в psd имеются. Сроки... чем раньше - тем лучше. Не больше недели. Оплата: Яндекс. деньги предпочтительно, но можно рассмотреть другие варианты. Спасибо. Добавлено: Бюджет проекта увеличен. ТЗ во ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Бильд-редактор

    Для нового большого финансового Web-проекта на удалённую работу требуется Бильд-редактор: Требования: - Опыт подбора и обработки фотоматериалов - Опыт подготовки материалов к публикации в Web - Отличное знание рынка фотобанков в сети и офф-лайн: хороший каталог адресов, владение механизмами ...

    Flash
    Обработка фотографий9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Анимированная "шапка" для резинового сайта

    $50

    День добрый, уважаемые! Задача: Сделать "шапку" для резинового сайта. Графика растровая (фотографии). Три изображения с персонажами на фонах должны сменять друг друга, т.е. отображаться по очереди с продолжительностью примерно 20 сек каждое. Материалы: Есть фоны и ...

    JavascriptFlash
    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка шаблона для Joomla 1.5

    $50

    День добрый. Требуется вёрстка шаблона для Joomla 1.5.9 и выше. Исходники в формате PSD наличествуют. Превью во вложении. Оплата: Яндекс.деньги

    Joomla
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн и вёрстка шаблона для Joomla 1.5.

    Открывающаяся московская IT-компания нуждается в уникальном дизайне и вёрстке шаблона для CMS Joomla 1.5. Требуется простой, лаконичный, стильный дизайн. В принципе, полностью устраивает общеизвестный шаблон JA Rutile, но у него есть решающий минус ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Внедрение CMS Joomla в готовый сайт

    $350

    День добрый, Новая редакция проекта. Что имеем: Сайт со статическим контентом www.tower.ru Что хотим: 1) Внедрение CMS Joomla (c сохранением существующего дизайна) для выполнения следующих задач: - добавление и редактирование новостей, архив новостей - добавление/удаление разделов, пунктов меню - редактирование текстового ...

    JoomlaФорма обратной связи
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
maxbeat
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$350
10 баллов
10 лет назад
Внедрение CMS Joomla в готовый сайт
Хороший заказчик, сотрудничеством доволен.
Проект выполнен в точности согласно техническому заданию, высокопрофессионально и, что немаловажно, терпеливо к дотошности заказчика.) Максим, Вы настоящий мастер своего дела. Спасибо за качество и буквально космическую скорость работы! Отдельная огромная благодарность за подаренный дополнительный функционал.
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handwork
Дмитрий 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-3)
$350
10 баллов
14 лет назад
Дизайн и вёрстка шаблона для Joomla 1.5.
Ольга Агаркова - одна из немногих женщин с которой действительно приятно иметь дело на данной бирже. ТЗ прописала с особой тщательностью, а после по моему личному запросу нарисовала макет как что по ее мнению должно быть на странице сайта. Причем еёвидине\ие как расположить мелкие но важные детали - научило меня немного иначе смотреть на разработку дизайна для сайта. Очень рад знакомству - с удовольствием продолжу интересное и результативное сотрудничество!
Сотрудничество с Дмитрием оказалось успешным. Дизайнер он великолепный, но в первую очередь - художник: чувство стиля, цвета, композиции на высоте. Учитывая мою дотошность и придирчивость, спокойно, доброжелательно и творчески осуществлял все переделки. Будем продолжать работать.
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