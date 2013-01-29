Проект коттеджа по эскизу, документация

Здравствуйте.

Имеется эскиз проекта по этой ссылке: http://parthenon-house.ru/e-store/projects/index.php?SECTION_ID=255&ELEMENT_ID=7783#

Всё бы там хорошо, мы бы купили, но товарищи не высылают электронную версию документации, а мы хотим внести некоторые изменения в проект.

Собственно, что менять:

1) убрать "второй свет", сделать перекрытия и ещё одно помещение на мансардном этаже;

2) изменить материалы: первый этаж как есть из керамических блоков, а второй -- каркасный (в целях "облегчения" конструкции и снижения стоимости строительства).

Хотелось бы знать сколько будет стоить разработка такого проекта с полной документацией для строительства, в т.ч. и сметной (кол-во материалов).

Спасибо.

Уважаемые фрилансеры!

От данного проекта мы были вынуждены отказаться, и выбрали другой. Кроме того, проект является объектом авторского права, и соблюдение старательно отслеживается. В новом проекте, возможно, понадобится пересчёт по материалам. Если так будет, размещу новый.