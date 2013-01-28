Разработка сметной документации

Итак, есть заказ на большое количество каркасных (кирпичных) домов. Нужен просто моделинг, т.е. без рендера, но с наложенными текстурами. и нужны планировки. Если точнее, то будет 17 проектов с разными фасадами, и каждый проект будет иметь три ...